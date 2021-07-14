Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip 

Gaziantep FK Sumgayıt FK: 2-1
Mustafa AKIN/BOLU, (DHA) Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Sumgayıt FK´yı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu´da sürdüren Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumgayıt FK ile mücadele etti. Bolu Karaçayır Tesisleri´nde oynanan maçta Gaziantep FK´ya galibiyeti getiren golleri 30´uncu ve 40´ıncı dakikalarda Nouha Dicko kaydetti. Sumgayıt FK´nın tek golü ise 85´inci dakikada Ali Ghorbani´den geldi.
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez DHA
2021-07-14 19:33:51
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