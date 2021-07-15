TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu, ancak trafikte aksama olmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-15 10:07:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.