TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu, ancak trafikte aksama olmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-15 10:07:51



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