TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu (2)

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor.

İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-15 13:08:06



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