TEM'in Bolu geçişi rahat

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu ancak trafikte aksama olmadı. Akıcı yoğunluk, yolun yalnızca Ankara yönünde yaşanırken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-16 09:37:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.