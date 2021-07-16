Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0

İHA

Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 00 berabere kaldı.
Bolu'da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaya Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Ulaş Zengin, Papy, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Recep Niyaz, Pawel, Oğuz Ceylan, Vladyslav, Mirza Cihan, Tetteh sahaya sürdü. Adanaspor ise Burak, Donkor, Evren, Cenk, Harun, Uğurcan, Celil, Ömer, Fıratcan, Serdar, Ozegoviç 11'iyle sahaya çıktı.
İlk yarısı 00 beraber biten karşılaşmanın ikinci yarısında da fileleri havalandıramayan Gaziantep FK ve Adanaspor sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Başakşehirli Berkay Özcan: Taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Başakşehirli Berkay Özcan: Taraftara daha iyi ...
(ÖZEL) Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e ...
TEM'in Bolu geçişi rahat
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişi rahat
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para denetimi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para ...
Aykut Kocaman: Puan ortalaması olarak hedefimiz; 1.8'in üzerine çıkmak
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: Puan ortalaması olarak hedefimiz; ...
Aykut Kocaman: “Toparlanma süreci gerçekten sıkıntılı ve uzun oldu” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Kocaman: “Puan ortalaması olarak hedefimiz 1.8’in üstüne çıkmak” “Yabancı sınırı konusunda üretmeyi teşvik etmeliyiz”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Toparlanma süreci gerçekten sıkıntılı ...
Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway'de açıldı
YEREL HABERLER Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway'de açıldı
Tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tatilciler kilometrelerce kuyruk ...
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu (2)
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
(Özel haber)Muhammet Demir: “Milli takımdan dolayı hayal kırıklığı yaşadım” Medipol Başakşehirli futbolcu Demir: “Aykut Kocaman’ın çok büyük etkisi oldu” “Yabancı sınırı serbest kalabilir”
YEREL HABERLER (Özel haber)Muhammet Demir: “Milli takımdan dolayı ...
Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu başladı
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip 
YEREL HABERLER Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip 
Recep Niyaz, Gaziantep FK´da 
YEREL HABERLER Recep Niyaz, Gaziantep FK´da 
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı 
Balotelli ilk antrenmana çıktı Adana Demirspor, Bolu’da hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Balotelli ilk antrenmana çıktı Adana Demirspor, ...
Mario Balotelli: Burada olduğum için çok mutluyum
YEREL HABERLER Mario Balotelli: Burada olduğum için çok mutluyum
Mario Balotelli: “Türkiye’den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim” Adana Demirspor’un yeni transferi Balotelli: “Sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum” “Çok gol atamazsam Belhanda’nın suçu”
YEREL HABERLER Mario Balotelli: “Türkiye’den ilk defa bir teklife ...
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu