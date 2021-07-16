Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 00 berabere kaldı.
Bolu'da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaya Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Ulaş Zengin, Papy, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Recep Niyaz, Pawel, Oğuz Ceylan, Vladyslav, Mirza Cihan, Tetteh sahaya sürdü. Adanaspor ise Burak, Donkor, Evren, Cenk, Harun, Uğurcan, Celil, Ömer, Fıratcan, Serdar, Ozegoviç 11'iyle sahaya çıktı.
İlk yarısı 00 beraber biten karşılaşmanın ikinci yarısında da fileleri havalandıramayan Gaziantep FK ve Adanaspor sahadan golsüz berabere ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.