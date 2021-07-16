Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümünde Simge konser verdi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Simge, performansıyla binlerce kiyi coşturdu.

Bolu Belediyesi tarafından Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Şarkıcı Simge'nin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Koronavirüs önlemleri altında düzenlenen konserde vatandaşlar Simge'nin söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahne alan Simge, keyifli anlar yaşattı. DHA-Magazin Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-16 23:54:59



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