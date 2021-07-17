Bolu’da, bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor

Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı ve Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde trafikte kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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