TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda yoğunluğun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-17 11:24:21



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