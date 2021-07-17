Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi

DHA

Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi


Murat KÜÇÜK / GEREDE (Bolu), (DHA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub için, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz daha kamptayız. Beklemediğimiz bir takım. Beklemediğimiz derken tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, Avrupa arenasındaki rakipleri, transfer ve kamp süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
`TANIMADIĞIMIZ BİR TAKIM´
Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön elemedeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti. İlk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak kırmızı beyazlıların teknik direktörü, şunları kaydetti:
"Rakibimiz yüzde 100 tanıdığımız bir takım değil. Ama son maçlarını, yani bundan önce oynadıkları maçları seyrettirdik. Lig maçlarını da takip ediyoruz. Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz de daha kamptayız. Beklemediğimiz bir takım. Beklemediğimiz derken tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için de ona göre ne yapacağımızı burada çalışıyoruz. Tabii ki maçı oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Maça 2 gün kala. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor. Arkasından yine ayın 5´inde ve 9 ya da 12´sinde oynayacağımız maçlar da olacak. Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız 2-3´tü. Onların hepsini kestik şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20´sinde İstanbul´a geçeceğiz. Oradan da Moldova´ya gideceğiz. Bütün amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek."
`İYİ TRANSFERLER YAPTIK´
Transfer konusuna da değinen Çalımbay, "Şu anda transferde gayet iyiyiz. Sadece bir yerimiz eksik kaldı. Onu da en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Normalinde aslında biz anlaşıyoruz ama maalesef anlaştığın oyuncularla tam anlaşacağınız zaman bazen sorunlar çıkıyor. Son alacağımız arkadaşımız da o şekilde oldu. O eksik transferimizi de inşallah bir hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak. İnşallah bize faydaları olur. Hemen hemen her yeri kapattık" diye konuştu.
`ÇOK İYİ ÇALIŞMALAR YAPTIK´
Bolu kampını da değerlendiren Çalımbay, "Bizim açımızdan kamp mükemmel geçti. Çok iyi çalışmalar yaptık. Antrenmanlar yaptık. Her şeyimiz dört dörtlüktü. Hiçbir zaman buraya geldiğimizde kamp açısından bir sorun yaşamadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları 
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2021-07-17 16:30:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak” “İyi transferler yaptık”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan ...
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
Bolu’da, bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu’da, bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor
Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümünde Simge konser verdi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümünde ...
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 6 ...
Gaziantep FK ile Adanaspor'un hazırlık maçında gol sesi çıkmadı
YEREL HABERLER Gaziantep FK ile Adanaspor'un hazırlık maçında gol ...
Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0
(ÖZEL) Başakşehirli Berkay Özcan: Taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Başakşehirli Berkay Özcan: Taraftara daha iyi ...
(ÖZEL) Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e ...
TEM'in Bolu geçişi rahat
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişi rahat
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para denetimi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para ...
Aykut Kocaman: Puan ortalaması olarak hedefimiz; 1.8'in üzerine çıkmak
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: Puan ortalaması olarak hedefimiz; ...
Aykut Kocaman: “Toparlanma süreci gerçekten sıkıntılı ve uzun oldu” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Kocaman: “Puan ortalaması olarak hedefimiz 1.8’in üstüne çıkmak” “Yabancı sınırı konusunda üretmeyi teşvik etmeliyiz”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Toparlanma süreci gerçekten sıkıntılı ...
Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway'de açıldı
YEREL HABERLER Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway'de açıldı
Tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tatilciler kilometrelerce kuyruk ...
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu (2)
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
(Özel haber)Muhammet Demir: “Milli takımdan dolayı hayal kırıklığı yaşadım” Medipol Başakşehirli futbolcu Demir: “Aykut Kocaman’ın çok büyük etkisi oldu” “Yabancı sınırı serbest kalabilir”
YEREL HABERLER (Özel haber)Muhammet Demir: “Milli takımdan dolayı ...
Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu başladı