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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM'in Bolu geçişi rahat

DHA

TEM'in Bolu geçişi rahat


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluştururken, trafiğin akıcı olduğu gözlendi. 
Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu. Yoğunluğa rağmen ulaşımda sorun yaşanmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda yoğunluğun, akşam saatlerine doğru daha da azalması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-18 13:48:36

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