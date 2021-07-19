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Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, iş makinesine arkadan çarpan otomobilde bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93) hayatını kaybederken, Birsen Mühürcüoğlu yaralandı. 
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Mudurnu karayolunun Doğancı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine giden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil İdris Bayram idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası ön kısmı hurdaya dönen otomobilde bulunan İsmet Mühürcüoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Birsen Mühürcüoğlu ise yaralandı. İş makinesi ve otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan Birsen Mühürcüoğlu 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrasında olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İş makinesi sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.   DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-19 00:12:23

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