Jandarma Genel Komutanı Çetin, helikopterle trafik denetimi yaptı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı öncesinde AnkaraBolu güzergahındaki trafiği helikopterle denetledi.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden tatilciler yoğun trafik oluşturdu. 15 Temmuz’un resmi tatil olmasını fırsat bilen ve 14 Temmuz’da yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk dün akşam saatlerine kadar devam etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AnkaraBolu güzergahındaki trafik durumunu helikopterle denetledi. Bir süre havadan denetim yapan Çetin daha sonra jandarma uygulama noktasına yol kontrolüne katıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramlarını kutlayan Çetin, kurallara uyulması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

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