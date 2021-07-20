Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 yolunda önünde yavaşlayan araca çarpamamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 yolunun Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdal Koç, kullandığı 55 ADM 718 plakalı otomobil ile önünde yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden Koç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Koç ile araçtaki Sami Koç, Salih Koç ve Enes Koç yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-20 12:15:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.