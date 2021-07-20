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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 35 acemi kasap hastanelik oldu

İHA

Bolu'da kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 35 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.

Bolu'da 35 acemi kasap hastanelik oldu

Bolu'da kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 35 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.
Bolu'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmek isteyen 35 acemi kasap, bıçakla ya da hayvanların tekme atması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, hareket edemeyecek halde olanlar ise ambulanslarla taşındı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerinde tedavi edilen acemi kasaplar kısa sürede taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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