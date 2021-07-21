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TEM’de şarampole uçan LPG yüklü tanker traktörün üzerine düştü: 1 yaralı

İHA

TEM’de şarampole uçan LPG yüklü tanker traktörün üzerine düştü: 1 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole uçan LPG yüklü tanker tarlada park halindeki traktörün üzerine düştü. Kazada, LPG yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolunun Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Adem Katırancı yönetimindeki 34 NK 2290 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Şarampole uçan tanker, tarlada park halinde bulunan ve sürücüsünün olmadığı traktörün üzerine düştü. Kazada, tanker sürücüsü Adem Katırancı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından, 250 litre sıvılaştırılmış LPG yüklü olduğu öğrenilen tankerin patlama ihtimaline karşın önlem alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerden gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir sızıntının olmadığının tespitinin ardından tankerin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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