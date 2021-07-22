Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

DHA

Ağaca çarpıp, ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Tekin, tedaviye alındı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-22 01:15:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan genç sürücü 1 saatte kurtarıldı Sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobilde sıkışan genç sürücü 1 saatte ...
Kurban etini pay ederken kalp krizi geçiren şahıs öldü
YEREL HABERLER Kurban etini pay ederken kalp krizi geçiren şahıs ...
TEM’de şarampole uçan LPG yüklü tanker traktörün üzerine düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de şarampole uçan LPG yüklü tanker traktörün ...
Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü
Tanker, tarladaki traktörün üzerine devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Tanker, tarladaki traktörün üzerine devrildi; 1 ...
Bolu'da 35 acemi kasap hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bolu'da 35 acemi kasap hastanelik oldu
Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 ...