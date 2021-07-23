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Adana Demirsporlu Metahan'dan Balotelli ve Belhanda yorumu

DHA

Adana Demirsporlu Metahan'dan Balotelli ve Belhanda yorumu


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor'un futbolcusu Metehan Mimaroğlu, Balotelli ve Belhanda gibi yıldız futbolcularla aynı takımda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Hepsi tecrübeli oyuncular, kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı, bizim onlara yardımcı olacağımız çok şeyler var" dedi.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Samet Aybaba yönetiminde Karaçayır Mahallesi'nde bir tesiste antrenman yapan Adana Demirspor, ısınma hareketleri ve ısınma koşusunun ardından yarım saha maç yaptı. Antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mario Balotelli ve Younes Belhanda da antrenmanda yer aldı. 
"ADANA DEMİRSPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirsporlu Metehan Mimaroğlu, "Çok mutluyum böyle bir camiaya katıldığım için. Adana Demirspor çok büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayacağım elimden geldiğince. Gol ve asist olarak inşallah yardımcı olabilirim Adana Demirspor'a" diye konuştu.
"TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİK"
Balotelli ve Belhanda gibi yıldız futbolcular aynı takımda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Metehan Mimaroğlu, "Hepsi tecrübeli oyuncular, kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı, bizim onlara yardımcı olacağımız çok şey var. Uyum içerisinde devam ediyoruz şu anda. Taraftarı çok özledik. Taraftara karşı oynamayı özledik. Adana Demirspor taraftarını tüm Türkiye biliyor. Biz de onlara kavuşacağımız için mutluyuz. Onların da bize katkısı olacağından eminiz. Maçlara da pozitif şekilde yansıyacak. Onun da bilincindeyiz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Futbolcuların antrenman sahasına girişi 
-Metahan Mimaroğlu ile röp. 
-Antrenmandan görüntüler 
-Detaylar 
 
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-23 19:34:06

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