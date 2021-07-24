Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşımın akıcı olduğu görüldü.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir yoğunluk beklenmiyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-24 09:59:28
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