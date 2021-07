İrfan Buz: “2 senedir yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz”

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Biz her şeyden evvel iyi hazırlanıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz” dedi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında 3’üncü etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sezona hazırlanan Yeni Malatyaspor, sabah antrenmanında ısınma ve pas çalışmaları yaptı. Çalışmaların iyi gittiğini söyleyen Buz, “Şimdi aslında üçüncü etap kampımızı yapıyoruz. Birinci etabı kısa bir şekilde Malatya’da yaptık. İkinci etabı burada yaptık. Bayram izninden sonra üçüncü etabımız başladı. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Gerçekten arkadaşlarımız burada özverili bir şekilde çalışıyor. Burada sezonun temelini atıyoruz. BU çalışmalar gerçekten çok önem arz ediyor” dedi.



“Kuvvet, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar“

Bolu’daki 3’üncü etap kampta kuvvet, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar olacağını belirten Buz, “üçüncü etapta dayanıklılıktan sonra müsabakalara giriliyor. 3 tane müsabakamız olacak. Ondan sonra da bir tane de İstanbul da müsabaka yapacağız Başakşehir’e karşı. Onu da bitirerek Malatya’ya döndükten sonra Trabzon maçına son haftada hazırlanacağız. Bu turun hem kuvvet hem dayanıklılık aynı zamanda da taktiksel açıdan önem arz ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.



“Çok önemli 2 transferimiz var”

Transfer çalışmaları konusunda 2 önemli transferleri olduğunu kaydeden İrfan Buz, “Transfer konusunda şu anda çok önemli iki tane transferimiz var. Aslında daha fazla var gençleri de sayacağız. Rayn ile Haddadi çok önemli transferler bizim açımızdan geçen sene rayn çok önemli bir sezon geçirdi süper ligde. Haddadi de çok kaliteli bize güç katacağını düşünüyoruz. Ama aynı zamanda gençlere de önem veriyoruz. Burada transfer ettiğimiz bir sürü genç arkadaşımız var. Onların arasından da süper lig seviyesini yakalayabilen arkadaşlarımıza da şans vermek istiyoruz. Ama aynı zamanda transferlerimiz devam ediyor. İhtiyacımız olan bölgeleri zaten biz belirttik” ifadelerini kullandı.



“İyi bir takım oluşturmak istiyoruz”

Geçmiş yıllardan ders çıkaracaklarını ve iyi futbol oynamak istediklerini belirten Buz, “Tabi ki çok zor bir lig olduğu için futbol güzel bir oyun. Ama aynı zamanda futbolu çok ciddiye alıp çok çalışmanız gerekiyor. O yüzden biz her şeyden evvel iyi hazırlanıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Son çeyreğinde kaldığımız için çok mutluyuz. Çok zor bir durumdayken ligde kaldık. Bu bizim için çok önemli. Bundan ders çıkararak önümüzdeki yıl özellikle taraftarlarımızla birlikte her şeyden evvel iyi futbol oynamak Malatyamıza yakışır bir futbol oynamak fıtratımızda olan mücadeleci ısıran bir takım oluşturmak” şeklinde konuştu.

