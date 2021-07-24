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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor, yeni sezondan umutlu

DHA

Yeni Malatyaspor, yeni sezondan umutlu


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -BOLU'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "İyi hazırlanıp, iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz" dedi.
Yeni Malatyaspor, Bolu'da 3'üncü etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Abant yolunda bir otelde konaklayan Malatyaspor günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor otelin antrenman sahasında sabah antrenmanı yaptı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından ısınma koşusu, daha sonra da güç antrenmanı yapıldı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Şimdi aslında üçüncü etap kampımızı yapıyoruz. Birinci etabı kısa bir şekilde Malatya´da, ikinci etabı da burada yaptık. Bayram izninden sonra üçüncü etabımız başladı. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Gerçekten arkadaşlarımız burada özverili bir şekilde çalışıyor. Burada sezonun temelini atıyoruz. Bu çalışmalar gerçekten çok önem arz ediyor. Üçüncü etapta dayanıklılıktan sonra müsabakalara giriliyor. 3 tane müsabakamız olacak. Ondan sonra da bir tane de İstanbul'da müsabaka yapacağız Başakşehir´e karşı. Onu da bitirerek Malatya´ya döndükten sonra Trabzon maçına son haftada hazırlanacağız. Bu turun hem kuvvet hem dayanıklılık aynı zamanda da taktiksel açıdan önem arz ettiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Buz, "Transfer konusunda şu anda çok önemli iki tane transferimiz var. Aslında daha fazla var, gençleri de sayacağız. Rayn ile Haddadi çok önemli transferler. Geçen sene Rayn çok önemli bir sezon geçirdi Süper Lig'de. Haddadi de çok kaliteli, bize güç katacağını düşünüyoruz. Ama aynı zamanda gençlere de önem veriyoruz. Burada transfer ettiğimiz bir sürü genç arkadaşımız var. Onların arasından da Süper Lig seviyesini yakalayabilen arkadaşlarımıza da şans vermek istiyoruz. Ama aynı zamanda transferlerimiz devam ediyor. İhtiyacımız olan bölgeleri zaten biz belirttik" diye konuştu.
Çok zor bir ligin kendilerini beklediğini belirten Buz, "Tabi ki çok zor bir lig olduğu için futbol güzel bir oyun. Ama aynı zamanda futbolu çok ciddiye alıp çok çalışmanız gerekiyor. O yüzden biz her şeyden evvel iyi hazırlanıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Son çeyreğinde kaldığımız için çok mutluyuz. Çok zor bir durumdayken ligde kaldık. Bu bizim için çok önemli. Bundan ders çıkararak önümüzdeki yıl özellikle taraftarlarımızla birlikte her şeyden evvel iyi futbol oynamak, Malatyamıza yakışır bir futbol oynamak fıtratımızda olan mücadeleci, ısıran bir takım oluşturmak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Teknik direktörün açıklamaları
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-24 13:58:32

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