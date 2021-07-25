Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Tatilciler, bayram tatilinin son gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluştu. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-25 13:26:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.