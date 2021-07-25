Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu sene hedefimiz şampiyonluk



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bu sene hedefimiz şampiyonluk" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı, ayak tenisinin ardından son buldu.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kampın taktik çalışmaları ve hazırlık maçlarıyla geçeceğini belirterek, "İlk bölümde kuvvete yönelik antrenmanlar yapmıştık. Artık burada daha çok taktik ve hazırlık maçlarıyla geçireceğiz. Yavaş yavaş takımımız oluşmaya başladı. Son 2 transferimiz var. Onlar aramıza katıldıktan sonra tam kadro halinde çalışacağız. Şu anda özellikle hazırlık maçları ne yaptığımızı görmek anlamında çok önemli olacak. Bütün her şeyimizle bunlara çalışacağız. İlk haftanın da bay olmasıyla önümüzde 1 ay gibi bir süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip içeride oynayacağımız Balıkesirspor maçına kadar hazır olacağız. Sezon sonunda istediğimiz şampiyonluk için ilk startımızı vereceğiz" dedi.

'GEÇEN SENE FIRSAT LİGİYDİ'

Ligdeki rakiplerinin şampiyonluğa oynayan takımlar kurduklarını, Samsunspor´un da bunlardan birisi olduğunu söyleyen Altıparmak, "Geçen sene fırsat ligiydi. Geçen sene lig kurulduğundan beri ilk defa böyle bir şey oldu. Hem pandemiden dolayı hem düşenin olmaması. Özellikle alt taraftan gelen ve çoğu takımın mali olarak etkilenmesinden dolayı geçen sene mali açıdan iyi takımlar sonuna kadar gitti. Samsunspor olarak da biz son anda kaybettik şampiyonluğu. Bu sene daha fazla takım var. Özellikle düşen ve çıkan takımların hepsi şampiyonluğa oynayan takımlar kuruyorlar. Biz de bunların içinde olan takımız. Bu sene çok daha zevkli bir lig olacak. Göründüğü kadarıyla 7-8 tane direkt şampiyonluğa oynayan takım var. Ama önemli olan kurduğunuz kadro değil sahada yaptığınız işler olacak. Birlik beraberliği sağlayan takımlar, sonuna kadar birbirine güvenenler, şehir birlikteliğini yakalayanlar. Biz bu anlamda belki en şanslı takımlardanız. Yüzde 50 de olsa kapasitenin açılması taraftar gücünü en fazla hisseden takımlardan biri olarak bizi fazlasıyla memnun ediyor. Taraftarımızın yanımızda olması bizim de oyunumuzu çok fazla etkileyecek" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK'

Hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu kaydeden Altıparmak, şunları dedi:

"Bu sene hedefimiz şampiyonluk, Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene son anda kaybettik ama bu sene aynı inanç aynı hırsla devam ediyoruz. Takımımızı tekrar oluşturduk. Geçen seneden kalan ve yeni gelen oyuncularla bu birlik beraberliği biraz daha pekiştireceğiz. Hem bizim sahada hem de taraftarımızın yanımızda olması inşallah sezon sonunda o şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-25 13:49:19



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