Bolu 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı Bolu’nun tabiat ve milli parkları 101 bin 775 kişiyi ağırladı

Bolu’nun önemli turizm merkezleri tabiat ve milli parkları 9 günlük bayram tatili boyunca 101 bin 775 kişiyi ağırladı.

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na yoğun ilgi gösterilen Bolu’da, tatil boyunca 101 bin 775 kişi doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 31 bin 991 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da, yıl boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Abant Tabiat Parkı’na 48 bin 616 bin kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 16 bin 339 ziyaretçiyi ağırladı.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Ayı Kayası, Karagöl ve Beşpınarlar tabiat parklarını ise toplam 4 bin 829 kişi ziyaret etti.

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