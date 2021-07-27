Aleksandar Pesic: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” Fatih Karagümrük yeni sezona Bolu’da hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aleksandar Pesic: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” Fatih Karagümrük yeni sezona Bolu’da hazırlanıyor

İHA

Aleksandar Pesic: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” Fatih Karagümrük yeni sezona Bolu’da hazırlanıyor

Fatih Karagümrük’ün başarılı forveti Aleksandar Pesic, takımı adına yeni sezonda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
Fatih Karagümrük, Süper Lig 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanan Fatih Karagümrük’ün Sırbistanlı forveti Aleksandar Pesic açıklamalarda bulundu.

“Ben kendi oyunumu oynayacağım”
Türkiye’de çok kaliteli oyuncular olduğunu ve bunu kendisi açısından bir mücadele olarak gördüğünü söyleyen Pesic, “Geçen sezon Karagümrük’ü takip ettim. Başarılı sonuçlar aldığını biliyorum. Bu sene de kampımıza adım adım başladık. Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz. İlerleyen zamanlarda neler yapabileceğimizi göreceğiz. Dünyanın her yerinde futbol tamamen bir mücadele halinde. Türkiye’de de çok kaliteli yerli ve yabancı oyuncular var. Tabii ki kendimde bu durumu bir mücadele olarak görüyorum. Ben asist yapmayı seviyorum. Geçtiğimiz 56 yıla bakarsanız ne kadar çok asist yaptığımı göreceksiniz. Ama bu benim için hiç fark etmez. Ben kendi oyunumu oynayacağım” dedi.

“Taraftarın desteğini hissetmek istiyoruz”
Taraftarlarla bir arada olmak ve desteklerini hissetmek istediğini ifade eden Pesic, “Daha önce Türkiye’ye gelmiştim. Daha önce oynadığım takımlarla Antalya’da bir çok sefer kamp yapma şansım olmuştu. Türkiye’yi çok seviyorum. Harika bir ülke. Burada olmaktan da mutluyum. Korona virüs tüm dünyayı etkiledi. Önümüzdeki 12 ayda ne olacağını söylemek çok zor. Ancak taraftarlarımız geldiğinde onlarla bir arada oynamak, onların desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Her forvet oyuncusu her maçta skor yapmak ister. Ama bu sezon için söyleyebileceğim şey elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak
YEREL HABERLER Bolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su ...
CHP’li Başkan’dan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam kararı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Gitsinler istiyoruz”
YEREL HABERLER CHP’li Başkan’dan yabancı uyrukluların su ve katı ...
Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 865 bin araç geçti
YEREL HABERLER Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 865 bin araç ...
Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 865 bin araç geçti
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 865 bin ...
(ÖZEL) Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zurkanovic: Taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zurkanovic: ...
Gölcük Tabiat Parkı’nda tatilci yoğunluğu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’nda tatilci yoğunluğu
Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu sene hedefimiz şampiyonluk
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu sene ...
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Mehmet Altıparmak: “Bu sene hedefimiz şampiyonluk”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Bu sene hedefimiz şampiyonluk”