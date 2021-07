Aleksandar Pesic: “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” Fatih Karagümrük yeni sezona Bolu’da hazırlanıyor

Fatih Karagümrük’ün başarılı forveti Aleksandar Pesic, takımı adına yeni sezonda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanan Fatih Karagümrük’ün Sırbistanlı forveti Aleksandar Pesic açıklamalarda bulundu.



“Ben kendi oyunumu oynayacağım”

Türkiye’de çok kaliteli oyuncular olduğunu ve bunu kendisi açısından bir mücadele olarak gördüğünü söyleyen Pesic, “Geçen sezon Karagümrük’ü takip ettim. Başarılı sonuçlar aldığını biliyorum. Bu sene de kampımıza adım adım başladık. Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz. İlerleyen zamanlarda neler yapabileceğimizi göreceğiz. Dünyanın her yerinde futbol tamamen bir mücadele halinde. Türkiye’de de çok kaliteli yerli ve yabancı oyuncular var. Tabii ki kendimde bu durumu bir mücadele olarak görüyorum. Ben asist yapmayı seviyorum. Geçtiğimiz 56 yıla bakarsanız ne kadar çok asist yaptığımı göreceksiniz. Ama bu benim için hiç fark etmez. Ben kendi oyunumu oynayacağım” dedi.



“Taraftarın desteğini hissetmek istiyoruz”

Taraftarlarla bir arada olmak ve desteklerini hissetmek istediğini ifade eden Pesic, “Daha önce Türkiye’ye gelmiştim. Daha önce oynadığım takımlarla Antalya’da bir çok sefer kamp yapma şansım olmuştu. Türkiye’yi çok seviyorum. Harika bir ülke. Burada olmaktan da mutluyum. Korona virüs tüm dünyayı etkiledi. Önümüzdeki 12 ayda ne olacağını söylemek çok zor. Ancak taraftarlarımız geldiğinde onlarla bir arada oynamak, onların desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Her forvet oyuncusu her maçta skor yapmak ister. Ama bu sezon için söyleyebileceğim şey elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

