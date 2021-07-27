Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirirken yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler takip ettikleri U.Ö.´yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-27 17:36:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.