Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirirken yakalandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler takip ettikleri U.Ö.´yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-27 17:36:54



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