Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için önceki gün düzenlediği basın toplantısında, kentte yaşayan yabancı uyruklulardan 10 kat zamlı su faturası ve katı atık vergisi alınacağını açıklamasının ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca birçok kişi de Tanju Özcan hakkında söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurularını değerlendirmeye aldı. Başsavcılık, şikayetler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında `görevi kötüye kullanma´ ile `nefret ve ayrımcılık´ suçlarından soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-28 10:31:13
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