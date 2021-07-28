Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

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Bolu’da, yabancı uyruklu vatandaşlara suyu 10 kat zamlı vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi. Belediye Başkanı seçildikten sonra yabancı uyruklu kişilere verilen ayni ve nakdi yardımları da kesen Özcan, son açıklamasının ardından bir çok kişi Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme konulmasının ardından Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

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