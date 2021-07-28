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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği

DHA

TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-07-28 17:26:51

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