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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde mermer yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Uğur Çelik yönetimindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri döndürüldü. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-28 19:35:19



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