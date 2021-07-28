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YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca kapalı olan yol nedeniyle D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, yeniden TEM yoluna yönlendirildi. Yolda ulaşım yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-07-28 22:21:49



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