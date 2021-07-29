D-100 Karayolu’nda yürürken kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı Genç kadına çarpan kamyon sürücüsü: “Birden arabanın önüne koştu”

Bolu'da D100 Karayolu’nda yürüdüğü sırada seyir halindeki kamyonun çarptığı 23 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü, genç kadının yürüdüğü sırada kamyonun önüne atladığını iddia etti.

Kaza, D100 Karayolu Paşaköy mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halide olan Akif E. idaresindeki 14 DJ 842 plakalı tomruk yüklü kamyon, D100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne yürüyen Nazile K. (23) isimli kadına çaptı. Çarpmanın etkisiyle Nazile K. yola savrularak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nazile K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Akif Esen, "Buradan yavaş yavaş yürüyordu. Gözleri değişikti. Birden yola atladı. Ben sol yaptım ama ister istemez vurduk. Yoldan yürüyordu. Gelirken ‘Allah Allah bu kadın burada ne yapıyor’ dedim. Birden arabanın önüne koştu. Ben sol yapsam da kafası vurdu" dedi. Sürücü Esen, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ayrıca, kamyonun genç kadına çarptıktan sonra aniden durmasıyla, arkasından gelen İsa P. idaresindeki 35 GA 3157 plakalı otomobil kamyona çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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