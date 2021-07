Adana Demirspor'un yeni transferi Stambouli: Hedefimiz, ligi en iyi yerde bitirmek

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Bolu'da yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli, "Bir an önce sahaya çıkıp onlar adına oynamak istiyorum. Çok yüksek potansiyele sahip bir takımız. Hedefimiz, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek" dedi.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli takımının Bolu'daki kampına katıldı. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor akşam antrenmanında ısınma koşusunun ardından kuvvet çalıştı. Antrenman öncesi Adana Demirspor'un Schalke 04'ten transfer ettiği Benjamin Stambouli gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stambouli, bir an önce taraftar için sahaya çıkıp futbol oynamak istediğini ifade ederek, "Öncelikle vermiş oldukları mesajlar için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp onlar adına oynamak istiyorum. Çok yüksek potansiyele sahip bir takımız. Hedefimiz, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SADECE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI OYNAMIŞTIM"

Stambouli, Adana Demirspor'un başarılı bir takım olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar sadece Adana Demirspor hakkında bilgi aldım. Geçen sene şampiyon olduğunu biliyorum. Bu da başarılı bir takım olduğunu gösteriyor. Onun dışında Türkiye hakkında konuşacak olursak, Türkiye'de sadece Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştım. Onun için çok bir bilgim yoktu. Ama şimdiye kadar gördüğüm her şey çok iyi gidiyor. Her şey umarım çok iyi olacak. Gerçekten çok sıcak bir karşılama oldu takım arkadaşlarımdan. Herkes beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Umarım onlarla beraber saha içerisinde birlik olup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

