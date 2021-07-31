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Bolu’da, hava sıcaklığı ve düşük nem yangın riskini artırdı Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: “Güneydeki yangınlar bizi tedirgin etti” “Ormanda ateş yakmanın cezası 4 yıla kadar hapis cezası” “Anızların yağmurlar başladıktan sonra yakılması gerekiyor”

İHA

Bolu’da, hava sıcaklığı ve düşük nem yangın riskini artırdı Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: “Güneydeki yangınlar bizi tedirgin etti” “Ormanda ateş yakmanın cezası 4 yıla kadar hapis cezası” “Anızların yağmurlar başladıktan sonra yakılması gerekiyor”

Bolu’da, yüzde 65’i ormanlarla kaplı kentte sıcaklıkların yükselmesi ve nemin düşmesiyle yangın riskinin arttığını söyleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “Ateşin bırakılması, yakılması suçtur. Bu suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor” dedi.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nemin düşmesiyle birlikte orman yangınları riski arttı. Yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan kentte piknik ateşi yada anız yakma sonucu çıkabilecek orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla birlikte tedirgin olduklarını söyleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “orman alanı hem kıymetli hem de yoğun olan bir bölgedeyiz. Mevsim şartlarının gereği havaların ısınması ve nemin düşmesiyle beraber yangın riskimiz çok yükseldi. Öncelikle güney bölgelerimizde çıkan yangınlar bizleri de tedirgin etti” dedi.

“Taşın taşa çarpmasıyla oluşan yangına şahit olduk”
Yangınların artmasıyla birlikte tedbirlerini artırdıklarını ifade eden Bıyıklı, “Bizler de bölgemizde yangınla ilgili tedbirlerimizi zaten periyodik olarak almıştık. Bununla ilgili bayram öncesi de bütün ekiplerimizi teyakkuz haline geçirerek sahada kontroller yaptırmaktaydık. Ancak son günlerde görmüş olduğumuz bir günde bu kadar çok yangının çıkmasıyla birlikte tedbirlerimizi biraz daha artırdık. Şuanda mevcut bulunan yangın söndürme ekiplerimizin bir kısmı da güneydeki yangınlara geçtiği için elimizde bulunan ekipleri sürekli olarak arazide diri tutuyoruz. Bundan dolayı da bölgemizdeki insanlara biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Özellikle kırsala çıkan insanlarımızın yangınla ilgili olmaz diye küçük bir ateşi yakmamaları lazım. Çünkü bazı zamanlarda yakmak isteseniz daha ateşin yanması zordur ama böyle günlerde taşın taşa çarpması sonucu çıkan kıvılcımdan yangınların oluştuğuna şahit olduk. O yüzden kırsaldaki insanlarımızın böyle birşey gördüklerinde 112 Acil hattına bilgi vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Anızla ilgili risklerimiz yükseliyor”
Hasat mevsimi başlamasıyla birlikte anız yakımlarında riskin yükseldiğini belirten Bıyıklı, “Özellikle son günlerde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte anızla ilgili risklerimiz yükseliyor. Anız kesinlikle bu mevsimlerde yakılmaması lazım. Ama bitkisel artıkların yanması gerekiyorsa yağmurlar başladıktan sonra nemli havalarda bırakmaları ve kontrollü bir şekilde orman idaresine bilgi vermek suretiyle yakılması daha uygun olacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz” dedi.

“Cezası 4 yıla kadar hapis”
Ormana giriş yasağı kararı alınmadığını ancak ateş yakmanın cezasının hapis olduğunu söyleyen Bıyıklı, “Orman alanlarına giriş yasağıyla ilgili resmi bir karar almadık. Fakat ormanda ateş yakılması kesinlikle orman kanununa göre suç teşkil ettiği için yasaktır. Ateşin bırakılması, yakılması suçtur. Bu suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz güneydeki yangınlarda görev alıyor”
Ülkenin güneyinde çıkan yangınlara destek ekipler gittiği belirten Bıyıklı, “Bolu Bölge Müdürlüğü’nden şuana kadara 7 adet arazöz ekibimiz, 1 adet su tankımızı güneydeki yangınlara yönlendirdik. Bunları başında bir teknik elemanla öncü araçlarımız var. Göndermiş olduğumuz araçlar Manavgat yangını diye gittiler. Şuan Adana tarafındaki yangında aktif olarak görev yapıyorlar. Görev yapan arkadaşlarımızla ilgili kısım şeflerinden oluşan 1 ekip daha bugün hareket etti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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