Bolu'da 12 yıl 6 ay hapisle aranan bankacı yakalandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı S.Ç. (46), polis ekiplerince yakalandı.
Bolu´da bankada çalıştığı süre içinde zimmetine para geçirdiği tespit edilen S.Ç. hakkında 'zimmet´ ve 'bankacılık sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz yargılanan S.Ç. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-02 15:13:55
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