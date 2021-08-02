Bolu’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

İHA

Bolu’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Bolu’da polis ekiplerinin düğün, sünnet gibi etkinliklerde rastgele ateş edenlere yönelik yaptıkları çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında düğün, sünnet ve özel günlerde rastgele açılan ateş sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için kent merkezinde farklı noktalarda operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulunduranlar hakkında da işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Düğün, asker uğurlaması, özel günlerde ateşli silah, havai fişek atılmaması hususunu vatandaşlarımızdan önemle rica ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
YEREL HABERLER Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere ...
Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara rağmen kapısını açmadı Komşularının hayatından endişe ettikleri kadının evinde kokunun sebebi kediler çıktı
YEREL HABERLER Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara ...
Bolu'da 12 yıl 6 ay hapisle aranan bankacı yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da 12 yıl 6 ay hapisle aranan bankacı yakalandı
Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye ...
Düğün eğlencesinde rastgele açılan ateşle kolundan yaralandı
YEREL HABERLER Düğün eğlencesinde rastgele açılan ateşle kolundan ...
Bolu’ya yabancılar için 20 ton su getiren iş adamına vatandaştan tepki Yabancılar için getirilen suyun dağıtılmasına izin vermediler
YEREL HABERLER Bolu’ya yabancılar için 20 ton su getiren iş adamına ...
Bolu’da, hava sıcaklığı ve düşük nem yangın riskini artırdı Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: “Güneydeki yangınlar bizi tedirgin etti” “Ormanda ateş yakmanın cezası 4 yıla kadar hapis cezası” “Anızların yağmurlar başladıktan sonra yakılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Bolu’da, hava sıcaklığı ve düşük nem yangın riskini ...
Bolu Ziraat Odası Başkanı: 4 bin 500 lira maaşa çoban bulamıyoruz
YEREL HABERLER Bolu Ziraat Odası Başkanı: 4 bin 500 lira maaşa çoban ...