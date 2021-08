Bolu’da, 15 Eylül’e kadar ormanlara giriş yasaklandı Tabiat ve milli parklarda piknik ateşine izin yok

Bolu’da, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Eylül tarihine kadar ormanlara giriş yasaklanırken, tabiat ve milli parklar dahil ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmak yasaklandı.

Bolu’da, son günlerde ülke genelinde artan orman yangınları sebebiyle il genelindeki ormanlara girişler ile mesire alanları, kent parkları ve diğer tüm ormanlık alan ve bitişiklerinde her türlü ateş yakılarak piknik yapılması, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzerlerinin kullanılması 15 Eylül tarihine kadar yasaklandı.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek, “Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişler yasaklanmıştır. Aynı şekilde milli parklar, tabiat parkları, mesire alanları, kent parkları ve diğer tüm ormanlık alan ve bitişiklerinde her türlü ateş yakılarak piknik yapılmasının, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzerlerinin kullanılması, ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, piknik tüpü, çoban ateşi, avcı ateşi vb. her türlü ateşin yakılması, yetkili idarelerin gözetimi ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında da mangal ateşi, piknik tüpü, semaver vb. her türlü ateşin yakılması, orman kanununun 31 ve 32'inci maddeleri kapsamında kalan köyler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve dallarının, çoban ve avcı ateşi yakılması, orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapmak 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır” denildi.

