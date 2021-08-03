Kopan ağaç dalından tezgahın brandası korudu

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Bolu’da halk pazarında sebze ve meyve satışı yapılan tezgahın üzerine ağaç dalı düştü. Korku dolu anlar yaşayan esnafı, tezgahın üzerinde bulunan branda korudu.

Olay, İhsaniye mahallesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze ve meyve satışı yapılan tezgahın yanında bulunan ağacın dalı koparak tezgahın üzerine düştü. Ağaç dalının düştüğü yerde bulunan esnaf korku dolu anlar yaşarken, tezgahın üzerinde bulunan branda sayesinde yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Brandanın üzerinde kalan ağaç dalı kontrollü şekilde indirilerek kesildikten sonra olay yerinden götürüldü.

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