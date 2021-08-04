24 yıldır ormanları gözetliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24 yıldır ormanları gözetliyor

İHA

24 yıldır ormanları gözetliyor

Bolu’da, ormanlar 13 noktada oluşturulan yangın gözetleme kulelerinde çalışan işçiler tarafından yangınlara karşı korunuyor. 24 yıldır yangın gözetleme işinde çalışan Fahrettin Kurul, “Ormanlarda piknik yasağı çok hoşuma gitti” dedi.
Bolu’da, orman yangınlarına karşı 13 farklı noktada oluşturulan yangın gözetleme kulelerinde çalışan işçiler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Yüzde 65’ormanlarla kaplı olan kentte hava sıcaklıklarının artması ve nemin düşmesiyle birlikte artan yangın riskine karşı tedbirler de artırıldı. Aladağlar mevkiinde bulunan İkisivri Gözetleme Kulesi’nde 24 yıldır ormanları gözetleyen Fahrettin Kurul, dürbünüyle bir an olsun gözünü ormanlardan ayırmıyor.

“Burada yatıyorum”
Bulunduğu yerden geniş bir alanı görebilen orman gözetleme işçisi Fahrettin Kurul, “Kaynaşlı’nın sırtlarını görüyorum. Bolu merkez, Dörtdivan, Zonguldak istikameti. Mengen, Gerede, Seben sırtlarını görüyorum. Yangın olduğunda anons ediyorum. Öncü arazözümüz var. Hemen gidip ilk müdahaleyi ediyor. Yardım lazımsa büyük araçlar gidip söndürüyor. Akşam 8’e kadar görevdeyiz. Sonra dinlenmeye geçiyorum. Ama bir şey olursa yine bakıyorum. Burada yatıyorum” dedi.

“Ekmeğimizi ormandan çıkarıyoruz”
24 yıldır orman yangın gözetleme işi yaptığını söyleyen Kurul, “Burada 19 yıl, Mudurnu tarafında da 5 sene çalıştım. 24 senedir bu işle uğraşıyorum. 35 senedir orman teşkilatında çalışıyorum. Ekmeğimizi ormanlardan çıkarıyoruz. Buralara gelenler oluyor. Aşağıdan jandarma durdurmayınca buralara geliyor. Ben de burada yasak diyorum. Buradan gönderiyorum. Jandarma ile de irtibatlı oluyoruz. Ormanlarda piknik yasağı çok hoşuma gitti. Devamını da isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da yabancı uyruklulara 10 kat su zammı oy çokluğuyla komisyona sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu'da yabancı uyruklulara 10 kat su zammı oy ...
Bolu Belediye Meclisinde yabancılara su zammı gerginliği Başkan Özcan, tepki gösteren meclis üyelerine çay fırlattı
YEREL HABERLER Bolu Belediye Meclisinde yabancılara su zammı ...
Kopan ağaç dalından tezgahın brandası korudu
YEREL HABERLER Kopan ağaç dalından tezgahın brandası korudu
Bolu’da, 15 Eylül’e kadar ormanlara giriş yasaklandı Tabiat ve milli parklarda piknik ateşine izin yok
YEREL HABERLER Bolu’da, 15 Eylül’e kadar ormanlara giriş ...
Bolu’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu’da çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele ...
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
YEREL HABERLER Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere ...
Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara rağmen kapısını açmadı Komşularının hayatından endişe ettikleri kadının evinde kokunun sebebi kediler çıktı
YEREL HABERLER Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara ...
Bolu'da 12 yıl 6 ay hapisle aranan bankacı yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da 12 yıl 6 ay hapisle aranan bankacı yakalandı
Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye ...