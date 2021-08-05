'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve `Miço´ ismini verdiği kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor. Personel ise `Miço´ ile yakından ilgileniyor.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü görevinden 4 yıl sonra son kararname ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 5 kedi ve 1 köpek besliyor. Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve sahiplendiği kedisi `Miço´yu ise bir an olsun yanından ayırmıyor. Çankırı'dayken makam odasında beslediği 2 yaşındaki 'Miço'yu Bolu'ya da getiren Aksoy, akşam giderken evine götürüyor. Personel de `Miço´ ile yakından ilgileniyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-05 11:08:59
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