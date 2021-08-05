Bolu’da 4 apartmanın çatıları alev alev yandı Korku dolu anların yaşandığı yangınlar 1,5 saatte söndürüldü

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Bolu’da, bitişik 4 apartmanın çatılarında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2843. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aynı blokta yer alan 4 apartmandan birisinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle aynı blokta yer alan diğer 3 apartmanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Apartmanlar boşaltıldı

Yangının meydana geldiği apartmanda yaşayana vatandaşlar evlerinden çıkarıldı. Ekipler, çatılardan düşen kiremitlerin insanlara zarar vermemesi için sokağın her iki girişini de emniyet şeridiyle kapattı. Korku dolu anların yaşandığı yangından apartmanlarda yaşayan vatandaşlar çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Bazı vatandaşlar ise yangına rağmen evlerine girerek balkondaki eşyalarını toplamaya çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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