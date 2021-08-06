Otomobil stepnesinden uyuşturucu çıktı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 534 gram bonzai ile 2,37 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü Z.A.(32) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında Ankara yönüne giden bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan armada, aracın yedek lastiğinin içinde 534 gram bonzai ile 2,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü Z.A. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-06 12:57:27



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