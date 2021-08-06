Bolu Belediyesi´nin meclisinde su zammı önergesi oylanamadı (1)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Meclisi'nde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi zammı yapılmasıyla ilgili oylama yapılamadı. Bugün yapılan belediye meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gerekli araştırmayı yapamamış olması nedeniyle önerge oylamaya sunulamadı. DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2021-08-06 18:44:33



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