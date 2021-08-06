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Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı (2)- Yeniden

DHA

Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı (2)- Yeniden


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Meclisinde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge, Plan Bütçe Komisyonu tarafından yeterli araştırmanın yapılamaması nedeniyle oylanamadı. 
Bolu Belediyesi Ağustos ayı ikinci oturumu Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Halka açık olan meclis toplantısına çok sayıda vatandaş ve meclis üyeleri katıldı. Salonun tamamının dolması nedeniyle girmek isteyen vatandaşlar ile görevliler arasında ufak çaplı tartışma yaşandı. Daha sonra salonda meclis toplantısı başladı. İlk gündem maddesi olan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam için kürsüye Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Ekrem Serin geldi. Ekrem Serin, "Su abone kayıtlarında bulunan bilgilerde yeterli bilgiye sahip değiliz. Uyruklara dair herhangi bir bilgimiz yok. İl Göç İdaresi'ne herhangi bir yazı yazılması gerektiği kanısındayız. Kaç tane dijital saat kullanan, kaç tane mekanik saat kullanan var bilmiyoruz. Kaç tane abone var bunu bilmiyoruz. Bir de kanun ve mevzuatlara uygun olması gerektiğine karar verdik. Bu kısa süre içerisinde bu bilgilerin ulaştırılamayacağı, bunun için de sağlıklı bir bilgiye sahip olamayacağımızı düşünerek herhangi bir karar almadık. Bunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi yönünde görüş birliğine vardık. Yeterli bilgileri alamadığımız için herhangi bir karara varamadık." dedi. 
'BU ÜLKEDE BİR SIĞINMACI SORUNU VAR'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önergeyi gündeme sunamamasına üzüldüğünü belirterek, "Komisyon karar veremedi. Benim amacım Bolu'daki sınırlı sayıdaki yabancıdan yüksek ücret su ve katı atık vergisi alıp belediye gelirini artırmak değildi. Bu ülkede bir sığınmacı sorunu var. Sorumlu bir vatandaş olarak ben bunları söyledim. Halkın tercümanı olarak bunları söyledim. Bu konu ulusal basında tartışılsın, siyasiler bunu tartışsın. Bir politika oluşturalım. Halka soralım dedim." diye konuştu. 
Önerge mecliste oylamaya sunulamadı. Önergenin bir sonraki meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan gündem maddesiyle birlikte oylamaya sunulacağı öğrenildi. Meclis toplantısı diğer gündem maddeleri ile devam etti. Toplantıda zaman zaman AK Parti grubu ile Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sözlü tartışmalar yaşandı.   DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-06 20:28:29

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