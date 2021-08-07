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Murat KÜÇÜKYurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarına devrilen saman yüklü TIR'ın şoförü Coşkun Topraklı (46) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gökçesu-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Coşkun Topraklı yönetimindeki 78 YB 155 plakalı saman yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi TIR şoförü Coşkun Topraklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Topraklı'nın cansız bedeni, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ambulansla Mengen İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2021-08-07 12:00:44



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