Bolu'da bir evde başlayan yangın, 3 ev ve 3 ahıra sıçradı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu. Yangın kontrol altına alınırken, 1 evdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki 3 ev ile 3 ahıra daha sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ev ve 3 ahırdaki yangını söndürdü. Yangında evler ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 4'üncü evdeki yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının diğer evlere sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-07 18:56:24



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