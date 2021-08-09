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Bolu’da genç adamı 4 yerinden vuran şahıs Niğde’de yakalandı

İHA

Bolu’da genç adamı 4 yerinden vuran şahıs Niğde’de yakalandı

Bolu’da, trafikte tartıştığı Hüseyin Alan’ı telefonla arayarak iş yerine çağıran Aşir Koçyiğit, genç adamı 4 yerinden vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Koçyiğit, 3 gün sonunda Niğde’de jandarma tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alan (28) ile Aşir Koçyiğit’in arasında trafikte seyir halinde oldukları sırada tartışma yaşandı. Tartışmadan kısa bir süre sonra Koçyiğit telefonla aradığı Alan’ı konuşmak istediğini söyleyerek Organize Sanayi Bölgesi’nde bir akrabasına ait iş yerine çağırdı.
Organize Sanayi Bölgesi’ne giden Alan, araçtan indiği sırada Koçyiğit'in silahlı saldırısına uğradı. Alan’ın üzerine 7 el ateş eden Koçyiğit'in silahından çıkan 4 mermi genç adamın karın bölgesi ve ayaklarına isabet etti. Alan kanlar içinde yerde kalırken Koçyiğit olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Alan, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde yapılan ameliyatın ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alan’ın hayati tehlikesini atlattığı öğrenildi.

Niğde’de yakalandı
Olay yerinden farklı araçlarla kaçtığı belirlenen Koçyiğit’in son olarak Niğde’nin Bor ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yeri tespit edilen Koçyiğit yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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