Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt gişelerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki toprak yüklü 06 BYC 271 plakalı kamyon yol yapım çalışmasının başladığı noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki 08 K 7120 plakalı TIR'a, ardından Hüseyin Barcatayın yönetimindeki 27 PM 820 plakalı mısır yüklü TIR'a hızla çarptı. Kamyonun çarptığı TIR da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü 06 GD 4773 plakalı TIR'a çarptı. Şoför kabini kısmı TIR'ın dorsesine saplanan kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazada Hüseyin Barcatayın ağır, TIR sürücüsü Mustafa Kılıç ise hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kamyonda yüklü toprak ile TIR´da yüklü mısır yola döküldü. Karayolları ekiplerinin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-09 21:58:29



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