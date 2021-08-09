Türkiye'nin en büyük genom çalışmalarından biri!

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4,5 SAAT SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı, 1 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti saat 18.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından saat 23.00 sıralarında 4,5 saat sonra yol ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-09 23:20:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.