Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Tenleri koktuğu’ iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar Yabancılara 10 kat su zammıyla gündemde olan Bolu’da Iraklı aile evlerinden çıkarılıyor

İHA

'Tenleri koktuğu’ iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar Yabancılara 10 kat su zammıyla gündemde olan Bolu’da Iraklı aile evlerinden çıkarılıyor

Bolu’da, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu uyruklu Hüseyin Kerim, çevre düzenine uymadıkları ve tenleri koktuğu iddiasıyla apartman yönetimi tarafından 45 gün içinde evlerinden çıkmaları istendi.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yönetimi, 3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve aynı apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Hüseyin Kerim’in 45 gün içinde evlerini boşaltmalarına yönelik karar aldı. Aldıkları karar apartman karar defterine, “Yabancı uyruklu vatandaşların binamızda oturmasını istemiyoruz. 45 gün içerisinde binayı boşaltma kararı alınmıştır” şeklinde yazıldı.

Yabancılara kiraya verilmeyecek
1,5 yıldır aynı apartmanda yaşadıkları yabancı uyruklu aileyi evlerinden çıkarmak isteyen apartman yönetimi, apartmandaki dairelerin bir daha yabancı uyruklulara kiraya verilmeyeceği yönünde de karar aldı. Apartmanın girişindeki panoya yazılan notta, “09.06.2020 tarihinden itibaren aldığımız kararla yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek” denildi.

“Mecburen çıkacağım”
Kimseyle bir sorunu olmadığını ama mecburen apartmandan çıkacağını söyleyen Hüseyin Kerim, “Yabancı uyruklu olduğumuz için kimse beni istemiyor. Hiçbir şey yok. Sadece yabancı olduğum için böyle yapıyorlar. Yemin ediyorum ne için bilmiyorum. Bütün mahalleye sorun hiçbir sıkıntım yok. Daha önce benim çocuğumun kavgası oldu. Şikayetçi olmuştum ama Hakkı ağabey araya girdi. Şikayetimi geri çektim. Mecburen apartmandan çıkacağım. 45 gün süre verdiler. Ev bakıyorum. İnşallah verirler ama belki de yabancı uyruklu olduğum için vermeyecekler. Bazı komşular acele etme dedi. Yanlış karar dediler” dedi.

“Daha önce de yabancı uyruklu bir aileyi çıkardık”
Apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise “Apartmanda yaşayanlar olarak ortak aldığımız bir karar bu. Daha önce alt katta da Suriyeliler vardı. Onları çıkarmıştık. Temizlik sorunları, ses sorunları vardı. Bir de 10 çocukları vardı. Rahatsız olup çıkardık. Bu arkadaşlardan da kişilik ve insanlıklarına Allah için bir şey diyemeyiz. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikayetlerimiz var. Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması yönünde karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’in İstanbul yönü 4,5 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER TEM’in İstanbul yönü 4,5 saat sonra trafiğe açıldı
TEM'de 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (3)
YEREL HABERLER TEM'de 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi ...
TEM'de 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (YENİDEN)
YEREL HABERLER TEM'de 3 TIR ile 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi ...
TEM’de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Ön kısmı tırın altına giren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti TEM Otoyolu 1 kamyon ve 3 tırın karıştığı kazada ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER TEM’de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i ağır ...
Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı
YEREL HABERLER TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Ev basan gaspçılar ormanda yakalandı
YEREL HABERLER Ev basan gaspçılar ormanda yakalandı
Bolu’da genç adamı 4 yerinden vuran şahıs Niğde’de yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da genç adamı 4 yerinden vuran şahıs Niğde’de ...
Bolu’da, tavuk çiftliğini soyan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da, tavuk çiftliğini soyan 1’i yabancı uyruklu 2 ...
Kazada kamyonda sıkışan sürücü: Annem, babam duymasın
YEREL HABERLER Kazada kamyonda sıkışan sürücü: Annem, babam duymasın
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Acılar içinde kalan sürücü ağabeyini aradı: “Annem, babam duymasın sen yetiş ağabey”
YEREL HABERLER Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 ...
Manavgat'tan dönen itfaiyecilerin ailesi duygusal anlar yaşadı Antalya'da görevlendirilen Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü
YEREL HABERLER Manavgat'tan dönen itfaiyecilerin ailesi duygusal ...
Tatilciler serinleyen havanın tadını Gölcük’te çıkardı Gölcük Tabiat Parkı’nda mangal yasağı tatilcileri memnun etti
YEREL HABERLER Tatilciler serinleyen havanın tadını Gölcük’te ...