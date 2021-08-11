Boluspor, genç oyuncu Ahmet Çelik’i renklerine bağladı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Ahmet Çelik (20) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kozanspor FK’da oynayan Ahmet Çelik ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde sözleşme imzalayan Çelik, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde kırmızıbeyazlı ekiple çalışmalara başladı.

Adana Demirspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonel olan Çelik, geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yaptı.

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